Бухарест, , 13:20 — REGNUM Правительство Румынии утвердило план выделения из государственного резерва (ГРР) страны крупной партии продуктов и предметов первой необходимости для переселенцев с Украины. Об этом 12 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам официального представителя румынского правительства Дана Чербунару, на этим меры официальный Бухарест был вынужден пойти на фоне общей нехватки средств для обеспечения импровизированных лагерей украинских беженцев в Румынии.

«Мы приняли решение изъять определенное количество продуктов из ГРР и безвозмездно предоставить их в качестве чрезвычайной внутренней гуманитарной помощи учреждению префекта Бухареста и уездам Галац, Яссы, Нямц, Сучава и Васлуй, — отметил, в частности, он. — Из специальных хранилищ уже извлечены консервы, минеральная вода, спальные мешки, одеяла и палатки. Общая стоимость этих товаров превышает 1,5 млн леев без НДС ($320 тыс.)».

Указанное решение правительства вызвало негодование в румынском обществе. По некоторым данным, местные активисты призвали направить соответствующие средства на помощь малоимущим гражданам Румынии.