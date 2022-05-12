Бухарест, 12 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Правительство Румынии утвердило план выделения из государственного резерва (ГРР) страны крупной партии продуктов и предметов первой необходимости для переселенцев с Украины. Об этом 12 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По словам официального представителя румынского правительства Дана Чербунару, на этим меры официальный Бухарест был вынужден пойти на фоне общей нехватки средств для обеспечения импровизированных лагерей украинских беженцев в Румынии.

«Мы приняли решение изъять определенное количество продуктов из ГРР и безвозмездно предоставить их в качестве чрезвычайной внутренней гуманитарной помощи учреждению префекта Бухареста и уездам Галац, Яссы, Нямц, Сучава и Васлуй, — отметил, в частности, он. — Из специальных хранилищ уже извлечены консервы, минеральная вода, спальные мешки, одеяла и палатки. Общая стоимость этих товаров превышает 1,5 млн леев без НДС ($320 тыс.)».

Указанное решение правительства вызвало негодование в румынском обществе. По некоторым данным, местные активисты призвали направить соответствующие средства на помощь малоимущим гражданам Румынии.