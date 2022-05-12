Луганск, 12 мая, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике, выпустив десять снарядов калибра 122 мм. Об этом 12 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12:00 (совпадает с мск) — с направления населенного пункта Камышеваха по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (10 снарядов)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 мая Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Горловки.

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