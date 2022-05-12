Нур-Султан, , 13:07 — REGNUM Правительство Казахстана выделит на проведение референдума по поправкам к конституции республики 16 млрд 460 млн тенге (около $37 млн). Об этом 12 мая сообщил журналистам глава минфина страны Ерулан Жамаубаев.

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Он рассказал, что средства будут выделены из государственного бюджета. Статью расходов глава ведомства не назвал.

«Соответствующие расчеты со стороны Центральной избирательной комиссии представлены. Сегодня правительство соответствующее постановление приняло», — отметил министр.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что нужно модернизировать государственную систему и внести поправки в конституцию в ходе референдума. Планируется передать часть полномочий президента парламенту за счёт ограничения полномочий главы республики в формировании сената и местных органов исполнительной власти.