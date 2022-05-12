Брюссель, 12 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Финляндию в НАТО ожидает тёплый приём. Об этом 12 мая заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передаёт агентство Reuters.

Nato.int Йенс Столтенберг

Столтенберг заявил, что Финляндия будет тепло принята в альянсе. По его словам, процесс приёма будет быстрым.

Как сообщало ИА REGNUM, вступление Финляндии в Североатлантический альянс станет для России угрозой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.