Москва, , 12:59 — REGNUM Приграничные районы России, прилегающие к территории Украины, должны быть укреплены с точки зрения безопасности. Об этом 12 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это ситуация, которая делает необходимым дополнительные меры по укреплению безопасности эти прилегающих к Украине районов. А все остальные меры, которые необходимо принимать — это те меры, о которых могут говорить наши военные», — заявил Песков.

Ранее украинские войска обстреляли село Солохи в Белгородской области, ранения получили шесть человек.