Москва, 12 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В случае, если какая-либо страна попытается влезть в специальную военную операцию Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, Россия готова дать на это самый решительный ответ. Об этом 12 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы прежде всего исходим от тех заявлений, которые делал президент (России Владимир Путин) начиная с 24 февраля о том, что Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию, которую сейчас проводят на Украине Вооруженные силы РФ», — сказал он.

Также Песков отметил, что все стороны конфликта хотят избежать прямого столкновения между Россией и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на фоне последних новостей об обстрелах прилегающих к Украине российских районов необходимо укреплять их безопасность.