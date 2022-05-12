Песков назвал угрозой для России вступление Финляндии в НАТО
Москва, 12 мая, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Вступление Финляндии в Североатлантический альянс станет для России угрозой. Об этом 12 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Он прокомментировал планы Швеции и Финляндии присоединиться к военному блоку. По словам Пескова, вступление Финляндии в НАТО станет угрозой для России.
Он также отметил, что прямого столкновения между НАТО и Россией хотят избежать все стороны.