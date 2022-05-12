Москва, 12 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Саммит государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием президента России Владимира Путина состоится в Москве 16 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Шестнадцатого мая по случаю 30-летия ОДКБ состоится саммит государств-членов ОДКБ в Москве. Это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака», — сказал Песков.

Ожидается, что по итогам мероприятия информацию журналистам дадут генсекретарь ОДКБ Станислав Зась и премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавил Песков.