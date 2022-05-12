Вашингтон, 12 мая 2022, 12:46 — REGNUM Спецоперация России по денацификации Украины стала «поворотным» моментом истории, положив конец предпринятым после Холодной войны «попыткам» Запада интегрировать РФ в «международный основанный на правилах порядок», об этом заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в статье, вышедшей 12 мая в Foreign Affairs.
По его словам, США против России, проводящей спецоперацию на Украине, поддержало большое число стран, но некоторые из них сделали это без особого желания: слишком многие правительства рассматривают конфликт как возвращение к временам Холодной войны, когда они были вынуждены выбирать ту или иную сторону. Они уверены, что речь идет о столкновении двух геополитических соперников, а не о фундаментальном принципиальном вопросе.
Эти усилия требуют глобального альянса. Партнерство между странами, приверженными международному праву и его основополагающим документам, Уставу Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека, должно охватывать страны со всех континентов. Международное сообщество не должно быть эвфемизмом для обозначения Запада. Представление о том, что конфликт между «Западом» и «Востоком» продолжается, позволяет слишком многим странам отсиживаться в стороне. Линия разлома действительно лежит между теми, кто стремится подтвердить принципиальный, глобальный моральный и правовой порядок, и теми, кто этого не делает. Новый глобальный альянс должен твердо стоять на своем в своих бескомпромиссных усилиях по защите международного права, международного гуманитарного права и права прав человека.