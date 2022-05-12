Эрбиль, Ирак, 12 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Глава Иракского Курдистана Масрур Барзани заявил о намерении в ближайшее время провести выборы в региональный парламент. Об этом 12 мая сообщает Kurdistan 24 со ссылкой на заявление Барзани.

U.S. Department of State Масрур Барзани

По его словам, правительство автономии намерено провести переговоры с местными политическими партиями, которые будут участвовать в выборах. По итогам выборов планируется также сформировать новое правительство автономии.

«Я подчеркиваю важность своевременного проведения парламентских выборов в Курдистане… Я надеюсь, что политические партии вскоре договорятся о проведении выборов и создании графика голосования», — заявил Масрур Барзани.