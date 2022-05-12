Москва, 12 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Отказ от российских энергоресурсов приведет к тяжелым последствиям для жителей Германии, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По его словам, от российских поставок энергоресурсов, которые Россия регулярно осуществляет, зависит дальнейший производственный цикл.

«Значит, совершенно однозначно, что если прекратить поставки энергоресурсов из России, то это неминуемо приведет к крайне тяжелым последствиям для немецкой экономики. Если это ведет к тяжелым последствиям в экономике, значит, это ведет к тяжелым последствиям для рядового потребителя. Если это ведет к последствиям для рядового потребителя, то это совершенно не способствует спокойствию в массах», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он добавил, что Россия не прекращала в одностороннем порядке поставки энергоносителей.

«Мы сами пока еще ничего не прекращали поставлять и никаких крупных санкций не вводили, мы продолжаем выполнять свои обязательства», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Commerzbank Манфред Кноф заявил о том, что в связи с эмбарго на импорт нефти и газа из России энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, а инфляция растёт. По его словам, это может стать причиной массовых банкротств в стране.

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