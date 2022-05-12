Посол РФ оценил последствия отказа от российского газа для жителей Германии
Москва, 12 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Отказ от российских энергоресурсов приведет к тяжелым последствиям для жителей Германии, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
По его словам, от российских поставок энергоресурсов, которые Россия регулярно осуществляет, зависит дальнейший производственный цикл.
При этом он добавил, что Россия не прекращала в одностороннем порядке поставки энергоносителей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Commerzbank Манфред Кноф заявил о том, что в связи с эмбарго на импорт нефти и газа из России энергоснабжение в Германии находится под угрозой, цепочки поставок разрываются, а инфляция растёт. По его словам, это может стать причиной массовых банкротств в стране.
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