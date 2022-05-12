* талибы — запрещённая в России организация

Майданшахр, Афганистан, 12 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Согласно поступающим сообщениям, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преследуют мирных жителей в уезде Бехсуд афганской провинции Вардак, населённом хазарейцами-шиитами.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

По сообщению информационного агентства «Шафакна», радикалы уже в течение двух недель преследуют жителей Бехсуда под разными предлогами.

Источники, не пожелавшие назвать свои имена из соображений безопасности, сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывали, пытали и вымогали крупные суммы денег у жителей уездов Хезайе-Аввале-Бехсуд и Марказе-Бехсуд. По их словам, в большинстве случаев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергали жителей аресту по обвинению в сотрудничестве с Абдул Гани Алипуром, бывшим местным командиром, и избивали их «до полусмерти».

Многие из тех, кто побывал под стражей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и был избит, не хотят говорить об этом со СМИ, опасаясь радикалов. Источник добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задерживают в основном молодых людей, поэтому большая часть молодёжи региона, не имеющая никакого отношения к предыдущему режиму или местным командирам, покинула регион.

Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывали даже простых людей, которые не участвовали в какой-либо военной деятельности и под принуждением соглашались предоставить исламистам оружие или деньги, эквивалентные его стоимости. Только на одном рынке в уезде Марказе-Бехсуд, где насчитывается 15 магазинов, двенадцать владельцев магазинов были вынуждены предоставить одну единицу огнестрельного оружия и заплатить штраф в размере от 100 000 до 150 000 афгани за «сотрудничество с Алипуром».

Согласно источникам, за последние дни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также арестовали более 15 молодых людей в уезде Хезайе-Аввале-Бехсуд, которые не имеют отношения к Алипуру, и их судьба до сих пор неизвестна. Источники сообщают, что в большинстве случаев местные силовики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не знают об арестах, а операции организуются из административного центра провинции, где, по их словам, с людьми обращаются «с особой жестокостью».

Источники говорят, что местные жители сыты по горло произволом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уездах Бехсуд, но из-за страха перед радикалами они не могут сообщать об этом прессе. Также отмечается, что местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в обоих уездах Бехсуд посоветовали людям хранить молчание и пообещали провести переговоры с официальными лицами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции, но вопреки этому обещанию обращение с жителями уездов стало ещё более жестоким.

Также источники сообщают, что в эти дни кочевники вопреки данному ранее обещанию вытаптывают посевы местных жителей и отдают их на потраву скоту. Согласно договоренностям, достигнутым между жителями уездов Бехсуд и кочевниками в присутствии местных представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), кочевникам разрешается пребывание только в определённых районах, но, по словам источника, вооружённые кочевники в эти дни хлынули в разные районы обоих Бехсудов и расположились на полях местного населения. Другие источники подтверждают это, говоря, что этот вопрос в очередной раз вызвал спор между кочевниками и местными жителями.

По сообщениям, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также задерживали и избивали мирных жителей в провинциях Баглан, Панджшер и Тахар. Согласно местным источникам, после недавних столкновений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Фронтом национального сопротивления в Панджшере и Баглане радикалы расстреляли в этих провинциях несколько мирных жителей. Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергают эти утверждения.