Алма-Ата, Казахстан, 12 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Многие улицы Алма-Аты затопило из-за сильного ливня, переполнившего окрестные горные реки. Об этом 12 мая сообщил новостному порталу Zakon. kz замглавы наиболее пострадавшего Бостандыкского района бывшей столицы Казахстана Ринат Сейдраманов.

FixerKZ Алма-Ата

Обильные осадки выпали в Алма-Ате накануне. За полтора часа в районе города выпало 33,8 мм осадков, когда там месячная норма первой декады мая составляет 35 мм.

«Вся дождевая вода из горной части города и речек вылилась на проспект Аль-Фараби с улиц Сейфулина, Жамакаева, Ремизовка, а также из двух речек. Вся вода скопилась на проспекте Аль-Фараби», — сообщил чиновник журналистам.

Сейдраманов рассказал, что вода залила подземный переход и два автомобильных разворота. Также были затоплены несколько улиц района. Насосы первое время не успевали откачивать поступающую воду.

По словам замглавы района, к вечеру ситуация стала успокаиваться. Уровень воды на дорогах снизился до 10 — 15 см, и машины смогли проезжать по дорогам.

Причиной того, что канализация не справилась с потоком воды, как сказали журналистам, стало то, что в районе не доделали один из коллекторов.

«Когда-то его проложили и о нём забыли. По проекту здесь будем его вскрывать, очистим приемную камеру, восстановим все камеры, которые перехватывают воду, чтобы все арычные стоки могли в него уходить, а не по асфальту, как сейчас», — рассказал главный инженер подрядной организации Дмитрий Непомнящих.

Власти планируют вскоре устранить недостатки ливневой канализации.