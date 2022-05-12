Москва, , 12:10 — REGNUM В администрации президента РФ не стали отвечать на вопрос о возможности обмена украинских военных, находящихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, на российских военнопленных. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал его в Министерство обороны России.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это вопрос к военным», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев предлагает Москве обменять тяжелораненых украинских военных, которые остаются на территории заблокированного завода «Азовсталь» в Мариуполе, на российских пленных. По её словам, на территории предприятия остаются более тысячи украинских военных, из них сотни ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где блокированы остатки украинских нацистов, вышла группа киевских боевиков с белым флагом. В тот же день в Минобороны России заявили об окончании гуманитарной операции по эвакуации мирных граждан с «Азовстали», в результате которой был спасён 51 человек, в том числе 11 детей.

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11 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что гражданских лиц на территории завода не осталось.

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