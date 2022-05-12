Любляна, 12 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Словении на химическом предприятии Melamin произошли взрыв и пожар, в результате пострадали 20 человек, сообщило 12 мая управление по ЧС республики.

skeeze Пожар

Отмечается, что взрыв произошел на химпредприятии в городе Кочевье около 9.00 (10:00 мск).

«Устранение последствий проходит успешно. Пожар потушен, расчеты проводят проливку здания. По нашим данным, пострадали 20 человек, двое с сильными ожогами доставлены в Университетский клинический центр в Любляне», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В ведомстве добавили, что здание предприятия пострадало, взрывная волна выбила стекла в домах вокруг.