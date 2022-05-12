Донецк, , 11:37 — REGNUM Более 370 человек, в числе которых 42 ребёнка, эвакуированы из Мариуполя в село Безыменное в ДНР за минувшие сутки. Об этом сообщили 12 мая в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

Эти люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, развёрнутому силами МЧС ДНР. Накануне в штабе сообщили об эвакуации из Мариуполя 447 человек.

«За минувшие сутки с 08.00 11 мая до 08.00 (совпадает с мск) 12 мая из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 372 человека, включая 42 ребенка», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

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