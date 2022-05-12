Москва, 12 мая, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Цены на новую дозировку отечественного препарата L-тироксин, предназначенного для лечения болезней щитовидной железы, согласовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Об этом 12 мая сообщается в телеграм-канале ФАС.

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«Предельная цена на одну упаковку лекарственного препарата L-тироксин Renewal российского производителя ПФК «Обновление» за 50 таблеток в дозировке 25 мкг будет составлять 30,85 рублей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что согласованные цены в пересчете за 1 мкг не выше зафиксированных ранее на него же в дозировке 50 мкг.

Кроме того, уточняется, что «L-тироксин» — это российский воспроизведенный лекарственный препарат для лечения заболеваний щитовидной железы и тяжелых нарушений эндокринной системы, который включен в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и оригинальный препарат никогда не был представлен в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая во Владивостоке врачи в Больнице Рыбаков провели сложную операцию в области челюстно-лицевой хирургии жителю Мариуполя.