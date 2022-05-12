Москва, 12 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Главная причина разгона инфляции в Китае — это коронавирусные ограничения, вводимые властями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявила доцент финансового университета при правительстве РФ Елена Корнилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Основная причина разгона инфляции — коронавирусные ограничения, вводимые властями Китая в крупных городах, — сказала Корнилова. — Не думаю, что данный рост инфляции сейчас выглядит критичным. В отличие от большинства государств мира, у Китая на конец 2021 года годовая инфляция составляла около 1%, в то время как большинство стран уже активно боролись с разрастающейся инфляцией. Поэтому в распоряжении Китая сейчас все инструменты денежно-кредитной политики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, темпы роста китайской экономики продолжают замедляться.