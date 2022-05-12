Москва, 12 мая, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Властям Китая не нужен сильный юань, и они продолжают снижать его курс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявила доцент финансового университета при правительстве РФ Елена Корнилова. Так она прокомментировала решение Народного банка Китая понизить курс юаня по отношению к доллару.

Iecs США vs Китай

«Нулевая терпимость к коронавирусу в Китае и введение новых локдаунов не способствуют росту экономики КНР, темпы которого замедляются, — сказала Корнилова. — При этом продолжающейся торговой войне с США не видно конца. Китаю нужно стимулировать экономику и повышать конкурентоспособность своих товаров, сильный юань ей не нужен, поэтому решение выглядит вполне логичным. Дальнейшее снижение юаня зависит от того, что будет происходить с мировой экономикой в целом и Китаем в частности. Летом, скорее всего, ожидать резких действий не следует, но к осени ситуация может измениться в любую сторону».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский рассказал, во что Америке обошлась торговая война с Китаем.