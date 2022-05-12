Париж, 12 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел беседу со своим сербским коллегой Николой Селаковичем, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Иллюстрация: flickr.com Жан-Ив Ле Дриан

Министры обсудили ситуацию вокруг Украины. Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул важность тесной координации позиций и инициатив по этому вопросу.

Глава МИД Франции также подчеркнул необходимость придать новый импульс диалогу между Сербией и Косово в рамках европейского посредничества, которое Франция полностью поддерживает, призвав стороны к конструктивности.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс должен оставаться на своем посту как минимум до понедельника, 16 мая.

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