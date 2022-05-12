Москва, 12 мая, 2022, 10:58 — ИА Регнум. У происходящего в данный момент на территории Украины конфликта всегда имеется риск перехода его в полноценную ядерную войну. Об этом 12 мая написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Как отметил зампред Совбеза РФ, иностранные аналитики продолжают свои «бесконечные разговоры» о войне НАТО и России, пытаясь внедрять в массовое сознание тезис о том, что российская сторона якобы пугает весь мир ядерным конфликтом.

Также он добавил, что в связи с развязанной западными странами proxy war с Россией необходимо ещё раз предельно ясно артикулировать вещи, и так очевидные всем разумным людям.

«1. Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими «войны по доверенности». 2. У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. 3. Это будет катастрофическим для всех сценарием», — написал в своем сообщении Медведев.

«Вот и всё. Поэтому не надо врать себе и другим. Надо просто думать о возможных последствиях своих действий. И не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии!» — заключил зампред Совбеза России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователи Следственного комитета России изучат информацию о новых преступлениях украинских нацистов против мирных жителей.