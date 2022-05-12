Москва, 12 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил найти виновных в осквернении памятника Рихарду Зорге в Приморском крае. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

Происшествие случилось 10 мая во Владивостоке. Неизвестные лица облили краской памятник советскому разведчику, Герою СССР Рихарду Зорге. Сейчас идёт передача дела, возбуждённого органами МВД, следователям СК России.

Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки «принять исчерпывающие меры для задержания подозреваемых».