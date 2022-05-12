Москва, 12 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Информацию о новых преступлениях украинских нацистов против мирных жителей изучат следователи Следственного комитета России. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

Отмечается, что 11 мая в Минобороны РФ сообщили, что в районе села Долгенькое Харьковской области киевскими боевиками была подорвана цистерна с удобрениями (предположительно, аммиачной селитрой) и из-за этого образовалось облако оранжевого дыма. Подрыв был проведен с цель дискредитировать Вооруженные силы РФ.

Также указывается, что в жилых кварталах и на территориях более десяти крупных предприятий промышленности в Краматорске и Славянске украинскими нацистами заблокировано в качестве «живого щита» более 90 тысяч мирных граждан.

При этом уточняется, что неонацистами жестко пресекаются любые попытки мирного населения самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы.

«Все озвученные факты фиксируются следователями Следственного комитета РФ с целью уголовно-правовой оценки и привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению этих преступлений», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из реактивных систем залпового огня «Град».