Симферополь, 12 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины, прибывшим в Крым после 19 февраля 2022 года, вручили паспорта граждан Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

«С момента получения основного документа гражданина Российской Федерации — паспорта, вы становитесь полноправными гражданами России, приобретаете определенные права и обязанности нашей страны. Я уверен в том, что вы сделали правильный выбор, когда решили стать гражданами Российской Федерации», — отметил министр внутренних дел по РК генерал-лейтенант полиции Павел Каранда.

Всего гражданами России стали десять человек, сообщил «Крым 24».

За последние почти три месяца Крым принял несколько тысяч временных переселенцев из Донбасса и Украины.