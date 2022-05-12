Хельсинки, 12 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Официальной делегации Финляндии не будет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2022 года, несмотря на анонс организаторов мероприятия, сообщило 12 мая финское издание Yle.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ

По словам финского посла в России Антти Хелантеря, на ПМЭФ-2022 Финляндия не будет представлена на государственном или правительственном уровне. Он также уточнил, что официальных делегатов не стоит ждать как из самой Финляндии, так и из представительств внутри России. При этом посол подчеркнул, что «дипмиссия не может занимать позицию от имени финских компаний, предпринимателей или просто частных лиц».

Финско-Российская Торговая палата (ФРТП), объединяющая несколько сотен компаний, а также ассоциация East Office of Finnish Industries, объединяющая работающий в России крупный финский бизнес, также сообщили, что не будут участвовать в экономическом форуме в этом году. Вместе с тем в палате заметили, что компании-члены могут сами принять решение о поездке в Петербург, однако у нее нет сведений о потенциальных участниках из Финляндии.

Напомним, с 15 по 18 июня 2022 года в Петербурге состоится 25-й ежегодный Петербургский экономический форум. Как анонсировали организаторы делового мероприятия, свое участие в форуме подтвердили 69 стран, в том числе Финляндия, а также более 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.

Представители бизнеса на площадке Форума сформулируют предложения по вопросам эффективного перехода к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение окружающей среды.