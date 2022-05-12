Симферополь, 12 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Проведение референдума на территории Херсонской области о вхождении в Россию необходимо. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал крымский политик, председатель Совета Регионального отделения Социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Республике Крым Степан Кискин.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Я считаю, что это обращение к президенту РФ архиважно и очень своевременно. Народ должен понимать, что Россия вернулась к нему окончательно и бесповоротно, вселяя в него уверенность в завтрашнем дне. Также считаю проведение референдума на территории Херсонской области делом обязательным и справедливым», — считает политик.

Проведение референдума, уверен эксперт, сделает «пустыми и бесполезными все пересуды не только со стороны Украины, но и их западных партнеров».

«Воля народа всегда была верна, неоспорима и непоколебима, невзирая на все изощренные догмы и насильственные препятствия бандеровской власти, открывшей ему наконец-то вместо лица свой настоящий фашистский оскал», — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области заявили о намерении попросить президента России Владимира Путина включить регион в состав РФ.