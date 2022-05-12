Москва, 12 мая, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В 2022 году не приходится ждать высокого спроса на легковые автомобили — рынок оживет не раньше 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил председатель правления Машиностроительного кластера Татарии, сопредседатель регионального отделения «Партии Роста» в Татарии Сергей Майоров. Так он прокомментировал данные Ассоциации европейского бизнеса, согласно которым в апреле продажи новых легковых автомобилей в России упали на 78,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Автопром

«Первая причина падения продаж легковых автомобилей — это санкции. Многие зарубежные компании отказались поставлять машины в Россию и одновременно с этим прекратили производство на территории РФ, — сказал Майоров. — Второй основной фактор — это зависимость российского производства от импортных комплектующих и отсутствие их поставок. АвтоВАЗ из-за дефицита зарубежных запчастей объявил о вынужденном простое. В результате производство машин сократилось».

Как подчеркнул Майоров, России объявлена экономическая война.

«Люди решили повременить с дорогостоящими покупками вроде автомобиля. Не секрет, что многие машины приобретаются в кредит, но сегодня оформлять его никто не спешит, так как у жителей РФ нет твердой уверенности в уровне своих будущих доходов и в том, будет ли у них завтра работа. И вот эта неопределенность тоже повлияла на ситуацию на авторынке, — подчеркнул эксперт. — Многие ждали, что после ухода иностранных брендов освободившиеся ниши займут китайские автомобильные компании. Но мы видим, что они пока не спешат открывать автосалоны и наращивать сбыт в России, поскольку опасаются санкций. Рынок в России гораздо меньше, чем в Европе и США, поэтому китайцы проявляют осторожность и занимают выжидательную позицию».

По словам Майорова, других автомобильных дружественных держав, которые могли бы заполнить российский рынок, нет.

«Поэтому быстрого восстановления авторынка в условиях санкций не произойдет. Продажи вырастут за счет увеличения внутреннего потребления и импортозамещения, когда АвтоВАЗ нарастит свои производственные мощности, — сказал эксперт. — В целом ожидать высокого спроса на легковые автомобили в 2022 году не приходится. Машина — это покупка, которую вполне можно отложить на год. Думаю, многие пока будут ремонтировать свои старые автомобили. Оживления на рынке следует ждать не раньше 2023 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за первые три месяца 2022 года российские автомобилестроительные заводы выпустили на 33,2% меньше легковых автомобилей, чем за аналогичный период 2021 года.