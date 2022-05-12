Москва, , 09:51 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села Солохи в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе ведомства.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Приграничная территория подверглась обстрелу 11 мая. Один человек погиб, точное количество пострадавших и степень ущерба уточняются. Следователям поручено зафиксировать и расследовать факт обстрела украинскими силовиками села. Будут приняты все меры для установлению обстоятельств произошедшего и лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, после обстрела один человек находится в реанимации, шестеро в состоянии средней степени тяжести.

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