Москва, 12 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села Солохи в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе ведомства.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Приграничная территория подверглась обстрелу 11 мая. Один человек погиб, точное количество пострадавших и степень ущерба уточняются. Следователям поручено зафиксировать и расследовать факт обстрела украинскими силовиками села. Будут приняты все меры для установлению обстоятельств произошедшего и лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, после обстрела один человек находится в реанимации, шестеро в состоянии средней степени тяжести.