Анкара, 12 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Из-за вопросов о поставках российского природного газа и энергетической зависимости от РФ среди стран Европы наблюдается раскол. Такое мнение 12 мая высказал экономист из Турции Эрдал Карагель в своей колонке для издания Yeni Safak.

Флаг Евросоюза

Как отметил эксперт, из-за того, что зависимость Европы от газа из России составляет порядка 40%, а многие из европейских стран зависят от него полностью, в ЕС имеются разногласия на тему того, когда и как нужно решать этот вопрос.

«По вопросу о требовании России оплачивать поставки энергоносителей в рублях страны ЕС тоже еще не приняли окончательного решения. Иными словами, Европа расколота надвое», — написал он в своем материале.

Также турецкий экономист уточнил, что разные страны Европы в разной степени зависят от поставок газа из России. В ФРГ закупают 40% российского голубого топлива, во Франции — около 25%, а в Италии — порядка 50%.

При этом Карагель добавил, что Великобритания или Испания меньше зависят от поставок российского газа, однако Северная Македония, Босния и Герцеговина и Молдавия полностью зависят от него, а Финляндия и Сербия закупают 90% газа у РФ.

Кроме того, эксперт указал, что страны Европы не смогут моментально освободиться от необходимости приобретать российский природный газ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свою работу в России приостановит немецкий концерн Siemens из-за спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.