Хабаровск, 12 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Хабаровском крае в воинской части днём 12 мая прогремел взрыв, сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах края DVHAB.

Glava.rk.gov.ru Взрыв

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Взрыв произошёл в части, расположенной в селе Тейсин Амурского района. Известно об одном погибшем. Есть также пострадавшие, которых доставили в эльбанскую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, при взрыве на дороге в столице Сомали погибли не менее четырех человек и в том числе — трое сотрудников полиции, ещё восемь человек были ранены. Об этом 11 мая написал портал Hiiraan со ссылкой на данные местной полиции.