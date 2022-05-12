Москва, 12 мая, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Власти Великобритании намерены высылать в Африку беженцев, в том числе украинских, прибывших через третьи страны. Такова британская «цивилизованность», написала официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 мая в своём телеграм-канале.

Lori Howe Руанда

Свой комментарий она пометила фразой «из жизни цивилизованных». На днях, напомнила Захарова, британское МВД опубликовало руководство по депортации беженцев.

«Согласно документу, люди, которые «добирались до Великобритании через безопасные третьи страны», такие как Польша или Франция, могут попасть под действие документа и быть высланы в Руанду», — отметила представитель МИД.

Ссылаясь на издание The Independent, дипломат добавила, что депортировать могут в том числе украинских беженцев. По словам министра по делам иммиграции Тома Пурсглова, для украинцев предусмотрены две специальные программы, поэтому нет причин для того, чтобы они попадали в Великобританию незаконными путями.

Депортировать в Африку могут и беженцев из Афганистана, сотрудничавших в своей стране с британскими силовиками.

«Просто Лондон ответственно относится к тем, кого столько лет приручал. Поэтому Руанда, сэр», — написала Захарова.

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