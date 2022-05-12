Москва, 12 мая, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Свою работу в России приостановит немецкий концерн Siemens из-за спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины. Об этом 12 мая говорится в заявлении на официальном сайте компании.

Siemens

«Siemens уйдет с российского рынка из-за конфликта на Украине. Компания начала процедуру сворачивания своей производственной деятельности и всей промышленной деятельности», — говорится в сообщении.

Также указывается, что германский концерн был одним из первых, кто приостановил свои новые операции и международные поставки в РФ для оценки ситуации и обеспечения безопасности своих сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что поставки российских нефти и газа в Сербию могут остановиться из-за новых санкций Евросоюза.