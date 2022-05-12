Цхинвал, 12 мая, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил о референдуме о присоединении республики к России лишь с целью набрать политические очки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил политолог Аслан Рубаев.

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«Бибилов — это тот человек, который объявил о референдуме, понимая что это последний его шанс хоть как-то набрать политические очки. Это было сделано без согласования с Москвой. И когда туда приехал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, то он был в шоке от того, что сделал Бибилов, фактически подставив Москву под удар, под разрыв хоть каких-то отношений с Грузией. Вроде бы, с Грузией более или менее пытались устроить диалог, а тут — такая провокация», — сказал эксперт.

Напомним, что Анатолий Бибилов заявил о необходимости проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России.