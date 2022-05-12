Ташкент, 12 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Казахстан и Узбекистан с 15 мая возобновят железнодорожное сообщение между странами, которое было прервано более двух лет назад. Об этом сообщает пресс-служба АО «Узбекские железные дороги».

Pxhere.com Железнодорожный узел

«15 мая пассажирский поезд №647/648 начнёт курсировать сообщением Нукус — Бейнеу — Нукус. А с 16 мая текущего года выйдет в рейс поезд №½ сообщением Алма-Ата — Ташкент — Алма-Ата», — говорится в объявлении.

В компании также сообщили, что поезда по данным маршрутам будут ходить три раза в неделю. В Казахстане прибывающие из-за границы обязаны предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

Напомним, поезда между Киргизией и Узбекистаном прекратили курсировать в марте 2020 года в рамках профилактических антиковидных мер.