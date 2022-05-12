Вашингтон, 12 мая 2022, 08:36 — REGNUM Соединенные Штаты могут вывести на орбиту в марте 2023 года два прототипа спутников, предназначенных для слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами. Об этом заявил директор Агентства по ПРО министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл.
По его словам, запуск этих аппаратов будет осуществлен в рамках создания США системы сопровождения и наблюдения за гиперзвуковыми и баллистическими целями.
Спутники позволят контролировать испытания в сфере оперативной ответственности Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что космические силы США запросят дополнительное финансирование в размере почти $8 млрд в течение следующих пяти лет на несколько программ защищённой спутниковой связи.
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