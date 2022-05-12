Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Соединенные Штаты могут вывести на орбиту в марте 2023 года два прототипа спутников, предназначенных для слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами. Об этом заявил директор Агентства по ПРО министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл.

Спутник U.S. Air Force

«Мы собираемся в марте 2023 года запустить в космос два взаимодействующих прототипа спутников», — сказал он во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

По его словам, запуск этих аппаратов будет осуществлен в рамках создания США системы сопровождения и наблюдения за гиперзвуковыми и баллистическими целями.

Спутники позволят контролировать испытания в сфере оперативной ответственности Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что космические силы США запросят дополнительное финансирование в размере почти $8 млрд в течение следующих пяти лет на несколько программ защищённой спутниковой связи.

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