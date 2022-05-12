Ростов-на-Дону, 12 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в результате дорожной аварии пострадала семья с маленьким ребёнком. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 12 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП случилось примерно в 18:40 мск 11 мая на 1044-м километре автодороги (Аксайский район). Предположительно, водитель Mercedes уснул за рулём, в результате чего автомобиль съехал в резерв дороги и опрокинулся. Травмы получили водитель, его супруга и их шестилетний сын. Все участники ДТП были доставлены в больницу.

По факту ДТП организована проверка.