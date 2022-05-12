Москва, 12 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Лидеры Евросоюза и Японии договорились о запуске партнёрства в цифровой сфере. Об этом 12 мая сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Цифровая экономика

На пресс-конференции по итогам саммита Япония — Европейский Союз, состоявшегося в Токио, председатель ЕК объявила о запуске партнёрства в цифровой сфере. Такое взаимодействие станет первым для Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, также Япония и Евросоюз договорились усилить санкционное давление на Россию.