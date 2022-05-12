Херсон, 12 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Поставки по Северо-Крымскому каналу воды из Днепра жизненно необходимы Крыму, требовать за это деньги никто не будет. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Украина, Киев Сергей Шишко. Разлив Днепра. 1950-е

По его словам, украинской нацистской власти в регионе больше нет, все её представители сбежали. Жители Херсонской области всегда относились к крымчанам по-дружески.

«Поставки воды по Северо-Крымскому каналу — это жизненно важный и необходимый момент. Мы не коммерсанты, чтобы что-то требовать от республики, которая подставила нам свое дружеское плечо: и гуманитарным образом, и финансово помогла жителям Херсонской области», — сказал Стремоусов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина прекратила подачу воды в Крым после воссоединения полуострова с Россией. Идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал потребности Крыма в воде на 85%. Канал разблокировали после начала российской военной спецоперации на Украине.

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