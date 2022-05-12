Херсон, Украина, , 08:13 — REGNUM Власти Херсонской области намерены попросить президента России Владимира Путина включить регион в состав РФ после того, как буду закончены все интеграционные процессы. Об этом 12 мая рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Вечный огонь. Херсон City. kherson. ua

«Сроки подготовки обращения пока не обозначены. Но это вопрос не ближайших дней, а обозримой перспективы. Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России», — приводит его слова РИА Новости.

Также Стремоусов уточнил, что приоритетом в этом направлении является выстраивание всей структуры власти, восстановление ее экономической сферы и жизнедеятельности, а также полный переход на стандарты законодательства РФ.

При этом замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области отметил, что в настоящее время ведется работа по перезагрузке экономики, созданию новых управленческой, правоохранительной, финансовой и пенсионной систем, а также идет проработка механизма получения гражданства России.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона хотят обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав РФ.