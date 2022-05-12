Белгород, 12 мая, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате обстрела села Солохи в Белгородской области со стороны Украины выросло до семи, один человек погиб. Об этом 12 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«Семеро раненых, поздно ночью привезли ещё одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объёме. Один человек погиб», — написал он в своем сообщении.

Также Гладков уточнил, что всем пострадавшим и семье погибшего будет оказана материальная помощь и добавил, что два его заместителя в данный момент выехали на место обстрела, чтобы оценить масштабы повреждения жилых построек и начать их восстановление.

При этом губернатор Белгородской области указал, что нарушенное в результате обстрела газоснабжение села уже восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что село Солохи в Белгородской области, которое расположено недалеко от Харьковской области Украины, подверглось обстрелу с украинской стороны.