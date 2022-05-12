Веллингтон, 12 мая, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 9 392 случая локального распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

По ее данным, 3388 инфицированных выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения заболевания в стране. Также вспышки COVID-19 зафиксированы во всех регионах страны. Кроме того, 84 зараженных прибыли в Новую Зеландию из-за границы. За минувшие сутки в стране скончались еще девять пациентов с COVID-19.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 398 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них семеро находятся в отделениях реанимации. Отмечается, что с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 1 019 292 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.