Чунцин, Китай, 12 мая, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Информацию о том, были ли граждане России на борту самолёта, загоревшегося в аэропорту города Чунцина, выясняет посольство России в Китае. Об этом 12 мая сообщает ТАСС.

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Как уточнил пресс-атташе посольства Георгий Егоров, российские дипломаты находятся на связи с местными властями, уточняется, были ли на борту самолёта в Чунцине граждане России.

ЧП с пассажирским самолётом, на борту которого находились 122 человека, произошло утром 12 мая в международном аэропорту «Цзянбэй» в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая. Самолёт загорелся во время захода на взлётно-посадочную полосу.

Все пассажиры и члены экипажа были оперативно эвакуированы, пострадало более 40 человек. Причина возгорания авиалайнера устанавливается.

В настоящее время международный аэропорт «Цзянбэй» Чунцина работает в штатном режиме.