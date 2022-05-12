Тегусигальпа, , 07:02 — REGNUM Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила о неполноценности проводимого в июне в США Саммита Америк, если в нём не будут участвовать все страны региона, включая Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Об этом она 11 мая написала на своей странице в социальной сети Twitter.

Сиомара Кастро. Президент Гондураса (сс)Ricardo Stuckert

Сиомара Кастро «Если там не будет всех государств, то это не будет Саммитом Америк».

Напомним, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс ранее заявил журналистам, что представители Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, вероятнее всего, не получат приглашения на Саммит Америк, запланированный на июнь в Лос-Анджелесе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Аргентины Альберто Фернандес призвал организаторов саммита Америк пригласить на него все страны Латинской Америки, включая Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Ранее о намерении пропустить мероприятие, если на него не будут приглашены все страны региона, заявили президент Мексики Лопес Обрадор, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент Боливии Луис Арсе.

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