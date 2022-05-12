Берлин, 12 мая, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Власти Германии заморозили в общей сложности €137 млн на банковских счетах, которые принадлежат гражданам России, попавшим в санкционные списки ЕС. Об этом 11 мая сообщает агентство DPA со ссылкой на министерство финансов ФРГ.

Alexas_Fotos Евро

Информация актуальна на 29 апреля и касается только финансовых средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая информационное агентство Europa Press передало информацию о том, что правительство Испании решило заморозить 12 счетов и фондов, которые якобы связаны с российскими предпринимателями, находящимися под европейскими санкциями.