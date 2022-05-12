Прага, 12 мая, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Чехия готова к строительству терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ), 11 мая сообщило агентство ČTK со ссылкой на члена правления чешкой государственной компании Сepro Франтишека Тодта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

По его словам, объект может появиться «в минимально сжатые сроки» в районе города Литомержице на северо-западе республики, если такое решение будет приятно. Тодт пояснил, что, по планам, газ будет поступать в Чехию из прибалтийских стран по железной дороге.

Кроме того, СПГ могут начать приминать по морю через речную систему Германию в случае реализации соответствующего проекта пропуска крупнотоннажных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая Украина объявила о прекращение транзита российского газа через украинскую газоизмерительную станцию «Сохрановка». Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что это решение не повлияет на ситуацию с голубым топливом на чешской территории.