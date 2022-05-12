Пхеньян, , 03:47 — REGNUM На территории КНДР выявили первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 12 мая сообщает агентство Yonhap.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что подтип штамма «омикрон» был обнаружен в анализах, взятых у жителей столичного Пхеньяна 8 мая. В связи с ситуацией было созвано экстренное заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, на котором также выступил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожное сообщение между китайским Даньдунем и северокорейским Синыйчжу вновь было приостановлено по инициативе властей КНДР из-за вспышки коронавируса в Даньдуне. Все северокорейские рабочие, занимавшиеся разгрузкой вагонов, помещены на 14-дневный карантин.

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