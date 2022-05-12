Пекин, , 03:34 — REGNUM Индекс потребительских цен Китая, основной показатель инфляции, вырос на 2,1% в годовом исчислении в апреле, сообщило Национальное бюро статистики КНР, передает 11 мая агентство Синьхуа.

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В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,4%, частично из-за внутреннего всплеска COVID-19 и непрерывного роста цен на сырьевые товары по всему миру, отметил старший статистик бюро Дун Лицзюань. Согласно данным, цены на продовольствие выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что привело к росту месячной потребительской инфляции примерно на 0,17 процентных пункта.

В частности, цены на свинину, основное мясо в Китае, выросли на 1,5% в месячном исчислении в апреле по сравнению со снижением на 9,3% в марте. По словам Дуна, производство свиней постепенно сокращается, и продолжается накопление запасов свинины для пополнения государственных запасов. Тем не менее, цены на свинину по-прежнему снизились в годовом исчислении на 33,3%, сократившись на 8,1 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Цены на непродовольственные товары выросли на 2,2% по сравнению с предыдущим годом, такой же рост был зафиксирован в предыдущем месяце. Цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ выросли на 29%, 31,7% и 26,9% в годовом исчислении соответственно. Данные, также показали, что индекс цен производителей Китая, который измеряет стоимость товаров на выходе с завода, вырос на 8% в годовом исчислении в апреле.