Токио, , 01:16 — REGNUM В Токио 12 мая состоятся переговоры премьер-министра Японии Фумио Кисиды с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает газета Nikkei.

Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте Europa.eu

Издание отмечает, что для европейских лидеров данный визит в Японию является первым в этих должностях.

В повестке переговоров значатся вопросы сотрудничества в наращивании санкционных мер против России и оказании поддержки киевскому режиму. Также планируется обсудить общие подходы к действиям Китая, усиливающего активность в регионе, ситуацию в Тайваньском проливе и взаимодействие Японии и Евросоюза в цифровой области. Не останутся забытыми и вопросы борьбы с изменением климата.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении Токио и Хельсинки наращивать взаимодействие в связи с событиями на Украине и в Индо-Тихоокеанском регионе.

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